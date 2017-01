Voici une Information concernant, entre autres, le jeu Scalebound :Le chef de la division Xbox de Microsoft, Phil Spencer, a fait quelques déclarations sur son compte Twitter, abordant une fois de plus l'annulation du jeu Scalebound de PlatinumGames, tout en définissant certains des jeux restants dans les studios de Microsoft ou publiés par Microsoft Game Studios. Il s’excuse d’avoir déçu des joueurs qui attendaient le jeu, en mentionnant qu'il aimerait que chaque jeu de la société soit un grand titre, et qu’il est important de créer de la diversité, à l’image des jeux Crackdown 3, State of Decay et Sea of Thieves.Il a également mentionné que le démarrage de nouveaux projets reste une mission critique pour Microsoft, et que le problème avec le jeu Scalebound est une expérience d'apprentissage pour lui. Il a aussi précisé que les jeux Quantum Break, en plus de ReCore, sont la preuve que Microsoft ne publie pas seulement des jeux multi-joueurs. Il a aussi précisé qu'il aimerait ramener les IP de l'époque de la Xbox d'origine, demandant aux fans lesquelles parmi ces IP ont le plus de potentiel de nos jours. Enfin, il a également laissé entendre que l’annulation du jeu Scalebound n'était pas simplement une question d'argent.…Source : http://www.dualshockers.com/2017/01/11/xbox-boss-phil-spencer-apologizes-scalebounds-cancellation-talks-first-party-games/