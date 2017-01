Voud n'êtes pas sans savoir qu'une rumeur parle d'un nouveau musou reprenant une nouvelle licence Nintendo serait développé par Koei Tecmo pour la Switch, après y avoir réfléchi j'ai peut-être trouver une licence qui pourrait parfaitement coller à ce style de jeu. J'ai pensé à la série F-Zero alors je sais, dis comme ça, ça parait surprenant voir idiot car il s'agit d'un jeu de course futuriste très rapide. Mais reflechissez-y, le personnage principal, Captain Falcon, est populaire et possède déjà un mouve-set de coups connu grâce à Smash Bros. L'univers futuriste ne devrait pas poser de problème, il y a un tas de personnages avec une courte histoire ainsi que leur véhicule ce qui pourrait donner lui à au moins une attaque spéciale avec, il possède presque tous des armes (blanches, lasers ou se battent au corps-à-corps). L'idée pourrais vraiment être sympa. Sinon HS, je ne crois pas à cette rumeur de Zelda annulé reporté uniquement en Europe, pourquoi? Car si la Switch est bien dezonée alors certains joueurs n'hesiteraient pas le commander sur d'autre marche cannibalisant ainsi les ventes européennes.

posted the 01/12/2017 at 05:48 AM by cloudo