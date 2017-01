article

The beginner’s guide

Dr. Langeskov, The Tiger, and The Terribly Cursed Emerald: A Whirlwind Heist

Californium

Enslaved : odyssey to the west





Inside

Bound

Severed

Abzu



Until dawn

Life is strange

Street fighter 5

Castle of illusion

Punch out



Rhythm paradise megamix

Phoenix wright 5 : dual destinies

5/ Ori and the blind forest

4/ Uncharted 4 : A thief’end

3/ Yakuza 5

2/ The witness

1/ The last guardian

Bonsoir à tous amis joueurs,20, c'est le nombre pile poil de jeux que j'ai fini au cours de l'année 2016.En plus de mon habituel top annuel par machine, j'ai décidé de faire un bilan plus complet des jeux finis durant l'année 2016 car il y a d'autre jeux auquel je voulais toucher un mot.Je n'arrivais pas à trouver une formule adéquat et finalement j'ai vu un membre poster un top de ce type qui m'a bien plu. j'ai donc décider de m'en inspirer.Je vais donc vous décrire mon top 20 allant du pire au meilleurc'est parti!Un jeu qui avait été cité dans des forums disant que c’était un bon jeu. Je me suis retrouvé avec un first person walker de la même veine que Stanley parable. Bien que j’ai beaucoup apprécié Stanley parable car il était très original, je n’ai pas aimé celui-ci. Il existe de bon first person walker comme firewatch fait récemment mais écouter le narrateur du jeu qui nous fait une dépression NONIdem que le précédent jeu, sauf qu’ici le concept est plus drôle puisqu’on nous fait jouer dans les coulisses d’une partie de jeu vidéoComme les deux jeux précédents, j’ai pris ce jeu sur conseil. Encore un first person walker reprenant ici une histoire de Philip k Dick. Un jeu où il faut trouver des éléments à cliquer dans le décor afin de passer dans le monde suivant, car ici on voyage entre plusieurs monde parallèle. Le rythme est ultra monotone, gameplay ultra classique. Bof bofUn jeu qui m’intriguait à l’époque par sa démo. C’est un jeu à la troisième personne reprenant le mythe du roi singe dans un monde post apocalyptique. Bien que mes yeux soient maintenant habitués à des meilleurs graphismes, je dois admettre que la mise en scène du jeu était pas mal du tout avec un gros point fort la première demi-heure de jeu. Malgré cela, j’ai joué finalement à un classique jeu d’action aventure avec de vieilles mécaniques de gameplay, sans saveur particulière.Ce jeu possède une superbe ambiance oppressante, une superbe direction artistique et une superbe réalisation qui te pousse à continuer encore et encore le jeu. Un jeu qui se termine en 3h min avec un rythme bien maitrisé et un gameplay niquel. Rien à dire.Là où j’ai un problème c’est le message qui n’est pas clair du tout et qui me laisse complément sur ma faim. Je commence sérieusement à en avoir assez de ces jeux qui te font une fin de merde avec le fameux « faites vous-même votre propre histoire ». Il y a trop peu de pistes de compréhension et je n’ai plus envie de chercher des plombes pour comprendre. Bref cette absence de sens suffisamment clair m’a gâché mon expérience.Petit jeu sympathique, avec une petite thématique sur la famille en toile de fond. J’ai trouvé la direction artistique vraiment cool. Un jeu qui se fini en 5h. Je n’en attendais pas grands chose et pourtant ce jeu a fait le café pour ma partJeu fait par le studio à l’origine de Guacamelee, severed en reprends cet univers maya et macabre. Un des meilleurs jeux utilisant le tactile pour ma part. Mais pas fan avec l’ambiance macabre. Le jeu diverti pas mal pourtant.C’est simple, Abzu c’est journey en version aquatique. C’est super beau, l’ost est vraiment excellent et ça m’a dépaysé. La durée de vie est très courte, environ 2h30. C’était parfait pour combler une soirée ne sachant quoi faire. La critique que je peux faire, c’est justement d’être trop ressemblant à JourneyUn jeu que j’ai fait tardivement. Un jeu à embranchement scénaristique à la Heavy Rain dans une ambiance Slasher. Assez sympa mais oubliable car le jeu est monté en puissance lentement.Encore un petit jeu à embranchement sympa où je me suis pris dans l’ambiance du format épisodique. La fin de l’épisode 3 m’avait bien hypé à l’époque. Pas mal de phase moyenne quand même mais un jeu qui se tient au final avec un beau message sur l’amitié et sur l’acceptation des choses.Alors là je suis très embêté avec ce jeu. Qu’on soit bien d’accord, Street fighter 5 est un excellent jeu de baston avec un système de jeu comme le v-skill et le v-trigger excellent. Capcom a fait l’effort de rafraichir son casting .J’alterne encore aujourd’hui entre des phases de parties intenses et des phases de pause. Mais malgré ces grosses qualités, les heures de parties dessus, je ne peux pas fermer les yeux sur la politique commerciale totalement immonde de Capcom.Le jeu est sorti un an trop tôt dans un état incomplet. Pas de mode solo, pas de mode arcade, connexion obligatoire pour y jouer et gagner des points, surtout qu’au début les serveurs n’étaient pas du tout stables. Je trouve ça scandaleux, surtout que cela ne s’arrête pas là car ils ont sorti un système de point à échanger contre des stages ou des personnages pas du tout réglo et complètement calibré pour que tu mettes encore la main à la poche. Faire le mode survie à 100 win pour chaque perso, mais allo quoi. C’est d’ailleurs le premier jeu à ma connaissance où tu dois payer plusieurs season passParce que dans 5 ans, quand les serveurs seront fermés, comment les joueurs pourront débloquer tout le contenu sans pouvoir accumuler de la fight money?Excellente surprise !!Je n’en attendais rien et je me suis retrouvé devant un jeu vraiment sympa et bien réalisé. Un superbe remake malgré un contrôle assez délicat par moment.Punch out est un jeu que j’avais commencé à sa sortie mais diverse raisons m’ont poussé à le mettre en pause. Déjà à l’époque je le considérais comme un excellent jeu avec beaucoup de challenge. Une sorte de jeu de boxe, qu’on pourrait qualifier de boss rush aujourd’hui et qui reprends beaucoup du premier opus sortie sur nes.C’est marrant car punch out possède deux visages, le premier est très facile (sauf à la fin) et permet de gagner le titre mondial, le deuxième est le maintien du titre avec tous les adversaires à rebattre mais en beaucoup plus fort et avec de nouvelles techniques. A ce moment, le véritable jeu se révèle. C’est un jeu de reflexe, technique avec beaucoup d’humour.J’ai adoréLe jeu que j’attendais le plus sur 3ds, le jeu qui pouvait me ressortir la console portable de nintendo. J’avais tellement apprécié l’épisode ds et surtout wii qu’il fallait jouer à celui-ci. Et ça n’a pas manqué.Malheureusement, le côté remix, le côté reprise des anciens jeux a pris le dessus ce qui fait que je n’ai pas eu la dose de surprise et de fou rire que j’ai eu auparavant.De plus, j’ai trouvé le jeu beaucoup plus facile et certains jeux n’ont pas la même saveur au contrôle classique alors qu’ils étaient calibrés pour le stylet ou la wiimote.Cela dit, j’ai quand même trouvé de bons petits jeux, surtout sur les nouveaux conçu pour la 3ds comme les trois souris ou le jeu des chats.Malgré une localisation anglaise, j’ai pu enfin reprendre les aventures d’Apollo justice et de Phoenix Wright dans cette nouvelle aventure. J’ai finalement apprécié le jeu, comme les précédents.Vous tenez le coup, nous arrivons maintenant au top 5Ori and the blind forest est un jeu que j’ai pris mais dont je n’ai jamais pu avoir l’occasion de le lancer, un peu comme beaucoup de jeux de ma bibliothèque steam. Un petit blocage au lit et hop c’est parti !Si au début je n’arrivais à prendre le pli, j’ai de plus en plus apprécié le jeu pendant ma progression.En fait, tout est maitrisé dans ce jeu de plateforme. La direction artistique est vraiment belle, la musique se marrie bien avec le jeu, le gameplay est super bien calibré avec une belle courbe de progression et pour un jeu de plateforme c’est super important.Lorsque que j’ai fini le jeu, j’en suis ressorti très satisfait. Le seul reproche que je peux faire, c’est d’avoir un personnage principal manquant de personnalité.Ce jeu respecte le cahier des charges d’un uncharted avec un meilleur jeu d’acteur, une meilleure réalisation. Un uncharted plus humain. Bref un uncharted avec tout de meilleur. Un jeu pop-corn qui nous en met plein la vue. J’ai eu ma dose.L’année 2016 avait très bien débuté avec un jeu comme yakuza 5. Sortie en décembre 2015, le jeu est tellement long et généreux qu’il m’a tenu jusqu’à février 2016. De plus, le moment du jeu se passait au moment des fêtes de Noel ce qui coïncidait bien avec mon moment de jeu.Yakuza 5 est un jeu que j’avais longuement attendu, deux ans pour être exact. Les plus gros défauts sont sa sortie tardive, non localisé en français et uniquement en dématérialisé sur ps3 seulement. Beaucoup de choses qui peuvent rebuter même un fan de la série.Pourtant, ce cinquième opus est le maximum que la série yakuza puisse donner. Il est vraiment fait comme s’il était le dernier de la série, avec énormément de temps de jeu, énormément de quête et de mini jeux à faire. De plus, ce yakuza 5 nous fait encore plus voyager au japon avec divers villes comme un quartier de tokyo, osaka, nagoya….Une variété de jeu comme un jeu de taxi, jeu de course de voiture, jeu de chasse, séquence de danse, baseball…..le tout en nous proposant cinq personnages à incarner avec chacun un scénario principale qui vient compléter la trame générale et un scénario plus personnel.Bref, yakuza 5 est un jeu avec un meilleur rapport qualité prix. J’ai passé encore un excellent moment en compagnie Kiryu Kazuma.Ce jeu sortie en début d’année 2016 a longtemps été premier de mon top 2016 jusqu’à se faire détrôner au mois de décembre.The witness est un jeu qui m’a tenu en haleine pendant des heures et des heures sans jamais m’ennuyer. La réalisation et la direction artistique sont exemplaires. C’est fluide, aucun bug et c’est visuellement beau.Ce que je trouve original dans ce jeu, c’est la manière dont jonathan Blow a réussi à nous faire jouer et nous faire évoluer dans ce jeu sans aucunes explications. L’iles, les énigmes sont disposés de telles manières pour nous donner un terrain de jeu parfait.Il est dur de faire jouer des gens et Mr Blow s’en est super bien sortie.Au début du jeu, on ne comprend pas grand choses, puis au fur et à mesure on apprend, les puzzles insolvables au début le deviennent… C’est un peu comme si l’expérience du jeu nous fait comprendre les rouages de l’Iles jusqu’à voir la matrice, et je le redis sans aucunes indications. Comme si on prenait de l’expérience comme dans un jrpg mais en vrai.Gros bémol sur ce jeu, la fin.Et ça vient compléter mon coup de gueule de l’année. Il faut vraiment que les développeurs de jeux apprennent à récompenser les joueurs qui finissent leurs jeux.La fin de The witness est à chier. Sans explication réelles, histoire encore plus mystérieuse que Braid qui lui laissait de véritables pistes de compréhension.Quand on regarde un spectacle, le dernier tableau est très important car c’est ce que le spectateur retient, il est temps pour le jeu vidéo de fignoler jusqu’au bout et c’est qui fait la différence entre un jeu excellent et un jeu mémorable.Il a fallu attendre le mois de décembre 2016 pour finalement faire mon choix sur le meilleur jeu joué de l’année. Ce jeu surclasse the witness de mon cœur de joueur et il va surement le rester pendant un bon moment.The last guardian est un jeu que j’ai attendu et que je n’ai plus attendu, n’y croyant plus avec le temps. Puis arrive son retour lors de l’E3 de la mort avec une présentation qui m’est resté fur et à mesure des visionnages de cette présentation. Il m’est tout de suite apparu que le jeu pouvait me plaire à nouveau. Je me suis mis à l’attendre jusqu’à être impatient.Et finalement, le jeu n’a pas déçu, il a respecté la promesse. Dès les premières notes de musique quand on appuie sur commencer une partie, j’ai tout de suite senti que le jeu avait un truc, un truc qui te fait dire « ça va être un super jeu » et ça n’a pas manqué.Le jeu m’a marqué, j’ai passé un agréable moment dessus, j’ai vibré, j’ai été ébahie, j’ai passé une aventure extraordinaire en compagnie de trico.Le jeu est tellement bon dans le fond qu’il me fait oublier les problèmes techniques du jeu, qui seront forcément gommé par des remaster futures. Car quand le jeu est bon, il le restera. Le temps fera balayer les soucis techniques. Ce jeu est déjà une œuvre intemporel.C’est un jeu comme ça qu’il me fallait, merci aux concepteurs du jeu d’avoir tenu bon et ne pas s’être perdu dans ces longues années de galères.Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire que l'année 2016 a été cool en jeux vidéo avec des jeux excellents jeux.2017 promet pas malMerci de m'avoir lu