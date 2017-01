D’après le chanel Playstationlifestyle, Tekken 7 ça sera pour le 31 Mars prochain, je trouve assez chelou que le gars le dit comme ça alors que Bambai Nandai sont toujours aussi silencieux (bon après pour info cette firme à souvent fait les handicapés quand il s'agit du Marketing de Tekken sur console depuis la fusion Bambai Nandai en 2005)Comme dit l'autre wait and see, mais le gars a donné d'autres dates qui sont juste, et puis la date en question prends son sens d'un coté, peut être est la date définitive qui sait.Dans la vidéo ci dessous: (@3:40)

Who likes this ?

posted the 01/12/2017 at 12:28 AM by foxstep