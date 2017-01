Guerrila ont ils enfin conçu le jeu qui me mettra la claque à tout les niveaux? car perso Killzone je trouve sympa mais rien de fou fou, évidemment on juge pas un jeu définitivement via un trailer mais la Horizon donne vraiment envie et semble vraiment prometteur, je trouve que le jeu a tout les éléments à première vue pour être un jeu qui risque d’être énorme, voir bien plus, en tout cas je l’espère vraiment, le studio a tellement de potentiel, et fait indéniablement parti des meilleurs studios au monde sur le plan graphique et technique, mais n'étaient aussi doué sur d'autres aspects niveau, et j'avais toujours souhaité que ça s'améliore, peut être que Guerrila aura finalement tenue compte des critiques (car bon je suis pas le seul qui pensais ça en plus), et que le Horizon Zero Dawn en sera la réponse du studio à cela? je l’espère bien, sur ce vivement Mars.En tout cas le jeu à l'air tellement magnifique et claque vraiment méchamment