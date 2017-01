Voici une Image du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Nintendo dévoile sur son Facebook une nouvelle image pour promouvoir le prochain jeu de la Saga the Legend of Zelda. Pour rappel, le jeu Legend of Zelda : Breath of the Wild sortira cette année sur WiiU et sur la prochain console de Nintendo, la Nintendo Switch, qui sortira en mars prochain…Source : http://www.gonintendo.com/stories/271650-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-new-screen-for-jan-11t