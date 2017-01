Calmez-vous, le développeur dans le titre est plus un tease qu'autre choseJ'aimerais bcp que ce soit eux, mais j'y crois pas vraiment.En revanche, un Metroid est en route! A voir s'il est annoncé demain ou plus tard (E3?).

posted the 01/11/2017 at 10:36 PM by variastalker