La conférence Nintendo approche à grands pas et peu importe ce que présentera le géant japonais, vous ne serez pas (trop) déçu. Pourquoi ? Parce que ...





Pas de suite demain !









- Nintendo c'est comme un chien malade qui fait pitié, on lui pardonne tout, même les mauvais choix.- Les actionnaires s'excitent.- Nintendo qui revient sous le format conférence et non via un simple N-Direct, c'est que ça doit annoncer du lourd. Sans oublier les deux jours de live en continu.- Ils ont trop fait les cons avec la Wii U, il est temps de se réveiller.- C'est Nintendo après tout.- Ils ont dans les cartons un Mario dans la veine de Super Mario 64 et Galaxy, personne n'a jamais pu rivaliser avec ça.- C'est le retour du papa du jeux-vidéo.- Nintendo s'est longuement exprimé sur les erreurs qu'ils ont fait avec la Wii U, un changement s'opère dans la firme, pour le plus grand bonheur des joueurs.- La vidéo de présentation de la Switch montrait des jeux plutôt gamers avec comme figurant de jeunes adultes et non des mioches ou des maisons de retraite. Ce qui rassure un peu sur le public visé.- Vu le vide du côté sortie Wii U, soit les studios de devs ont énormément de contenu a nous montrer, soit ils se mettent des doigts depuis quelques mois voir années pour certains.- Même si le prochain Zelda n'est pas The Claque Graphique, il ne reste pas moins intéressant, surtout la nouvelle formule open world / craft / jeux avec la physique.- Zelda tournera mieux sur Switch que sur Wii U (s'il sort encore sur cette machine).- On ne peut pas faire pire que la Wii U.- Les seuls derniers jeux qui devaient sortir sur Wii U ont été annulés pour sortir sur Switch.- Même si, techniquement parlant, elle sera à la ramasse par rapport à ses concurrents, ça en fera au moins une excellente console portable.- La qualité Nintendo sur le matériel mais aussi dans leurs jeux.- Ils ont sauvé Bayonetta. ().- Ça vous changera un peu de votre Ps4.- Votre Wii U n'a été allumée que deux fois dans sa vie