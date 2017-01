Salut,C'est officiel, mais pas non plus la news du siècle, les updates de Shovel Knight, en plus de sortir sur les plateformes habituelles, sortira sur Switch.Un mode coop, un battle mode et une nouvelle campagne arriveront (sur toutes les plateformes également).Et en commentaire : Stay tuned for Shovel Knight amiibo news on Switch! ahahahJe partage car j'ai kiffé ce jeu