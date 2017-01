Square a posté sur son compte Youtube une video du mirage de Sora, le hero du jeu Kingdom Hearts. Le perso sera dispo d'ici demain et ceci gratuitement jusqu'au 31 Mars, mais seulement au Japon pour l'instant, toujours pas de date occidentales en vue

Who likes this ?

posted the 01/11/2017 at 06:22 PM by guiguif