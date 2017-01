Voici une Information concernant la Ps4 :Alors que Sony a annoncé de nombreuses exclusivités sur Ps4 depuis l’E3 2016, et avant, comme Gran Turismo Sport, Horizon : Zero Dawn, God of War, Uncharted : The Lost Legacy, Detroit : Become Human, Days Gone, The Last of US Part II et Dreams, par exemple, il y a encore beaucoup de projets qui n’ont pas encore été annoncé. Dans une interview parue dans les magazines japonais Famitsu et Dengeki, Shuhei Yoshida a déclaré que de nombreuses surprises attendent encore les joueurs. En effet, il précise que de nombreux titres pas encore annoncé sont en production, et qu’elles le seront ultérieurement. On risque d’en voir surement certaines lors de l’E3 2017…Source : http://www.psu.com/news/31932/sony-ps4-exclusive-game-releases