Oui on peut se sentir proche d'une console comme joueur et etre critique sans tombé dans le troll...Xboxygen le montre avec cet article.



Que reste-t-il à la Xbox en 2017 pour rivaliser avec la PS4 ?



Il n’est pas rare de voir des jeux annulés dans le monde du jeu vidéo, mais l’annulation de Scalebound représente un peu la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Acclamé par les joueurs lors de son arrivée à la tête de Xbox, Phil Spencer se trouve aujourd’hui dans la position délicate de celui attendu comme le sauveur de la Xbox, mais qui d’un autre côté n’a fait qu’annoncer de nombreuses mauvaises nouvelles ces derniers temps.



Exclusivités Xbox, que reste-t-il ?



La liste des exclusivités Xbox One et PC de 2017 vient de perdre l’un de ses titres phares. Non pas que Scalebound était ultra attendu, mais il faisait partie de ces trop peu nombreux titres AAA censés apporter un peu de neuf dans le catalogue Xbox. Il faut dire que le triptyque Halo/Gears/Forza commence à lasser. Même les chiffres de vente (le dernier Forza Horizon 3 mis à part) montrent des signes de faiblesse sur ces franchises âgées de plus de 10 ans et qui ont connu leur heure de gloire à l’époque déjà lointaine de la Xbox 360.



On peut dire que Sony annonce beaucoup de jeux sans date de sorties lors des grands événements (E3, Gamescom), mais on pourrait aussi reprocher la même chose à Microsoft. Phantom Dust s’est transformé en remake un an après son annonce avec un report en 2017, Sea of Thieves a été annoncé en 2015 et ne sortira que cette année, Crackdown 3, annoncé en 2014, a lui aussi été repoussé à 2017, tout comme Cuphead et Below que l’on attend finalement pour cet été. Et ne parlons pas de Ashen ou ION qui ne donnent plus de signe de vie depuis maintenant deux ans.

Pour les gros titres de 2017, on s’attend donc à un nouveau Forza, peut-être un nouveau Halo, Sea of Thieves et puis State of Decay 2 et Crackdown 3. C’est presque tout ce qu’on sait, et même si Halo Wars 2 arrive le mois prochain, l’attente autour du jeu ne semble pas déplacer les foules. Restent alors les jeux indés qui pourraient créer la surprise, comme Cuphead qui jouit d’une patte graphique immédiatement reconnaissable. Mais ça reste peu, trop peu pour remplir une année 2017 dont la première moitié semble déjà tellement vide.



Pendant ce temps, chez Sony...



Quand on regarde bien le line-up annoncé de Microsoft, on voit qu’il comporte deux lacunes principales. La première, c’est que la grande majorité de ces gros titres sont principalement destinés au multijoueur. Là où Sony dispose de titres tels que Horizon, Detroit : Become Human, The Last of Us part 2, Persona 5 ou encore Days Gone, ou le nouveau God of war, où sont chez Microsoft les grands jeux solos capables de faire transpirer d’émotion les réseaux sociaux ? La seconde, c’est que ce line-up manque clairement de nouveautés, d’un vent frais et de jeux qui sortent vraiment de l’ordinaire. Pour l’instant, seul Sea of Thieves semble porter ce renouveau mais on en a trop peu vu jusqu’à présent pour vraiment comprendre de quoi il s’agit exactement.



Microsoft, de son côté, a donné peu de signaux positifs à même de nous laisser penser qu’un vrai vent de nouveauté arrive sur Xbox. La fermeture de Lionhead avec l’annulation dans la foulée de Fable Legends en 2016 a surpris tout le monde alors qu’en même temps, les serveurs de Project Spark ont eux aussi fermé. Qui peut encore sortir un jeu AAA bien frais dans les studios de Microsoft ? Quand The Coalition (ex Black Tusk Studios) s’y était essayé avec une nouvelle IP, le studio avait finalement accouché d’un nouveau Gears of War l’an dernier.



Alors oui, Microsoft a tout de même fait de gros efforts pour se concentrer de nouveau sur les jeux, mais ça ne reste pas forcément suffisant quand on lorgne du côté de la concurrence dont le catalogue de nouveautés est davantage fourni. Microsoft a amorcé un gros virage en tentant de réconcilier console et PC avec le Play Anywhere et l’unification de différents services, mais ce qui fait vendre des consoles, ça reste les jeux. Reste alors la Xbox Scorpio qui, pour certains joueurs historiques de la fanbase Xbox, fait figure de dernier rempart avant de définitivement jeter l’éponge. Microsoft l’a dit : de nouvelles expériences seront annoncées cette année. On n’entend plus parler du cloud et le gaming avec HoloLens restera de toute façon une niche si ça arrive un jour. Espérons donc que les différentes annulations de jeux et fermetures de studios aient servi à investir dans de nouvelles franchises novatrices et que le géant américain puisse arriver à l’E3 2017 avec du lourd, puisque Sony ne fera aucun cadeau, et dispose aussi certainement de quelques autres surprises en réserve.



Plus que jamais, l’année 2017 semble être une année charnière pour Microsoft alors que Sony ne s’est pas senti aussi en forme que depuis l’époque PS2, et tandis que Nintendo s’apprête à sortir une nouvelle console. Où est passé le Microsoft qui prenait des risques du temps de la première Xbox, qui osait, qui innovait, soutenait de nouvelles IP avec sa 360 et à la sortie de la Xbox One ? Nous espérons vraiment retrouver cette fougue d’antan à l’E3 de cette année, avec de vraies surprises. Cette année pourrait aussi bien être celle de la révélation, que celle de la déception mais Microsoft n’a jamais été aussi fort que quand il se retrouve dans une position de challenger, l’espoir reste donc permis.