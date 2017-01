Est ce un signe? (Sinon j'en vois pas l’intérêt de ce stick Arcade)- Ça ne peut pas être SFV car c'est une exclue PS/PC- Pareil pour KI qui est exclue Xbone/PC.Je ne pense pas que ça soit MKX et I2, car le premier date déjà (et fait trop gore pour Tendo), I2 vient de se voir annoncer la date de sortie et tout donc je pense pas non plus.- Je ne pense pas non plus que ça sera MVCI.- Bandai Namco font copain copain avec Nintendo ces derniers temps (Pokken et Project Treasure par la team Tekken, collaboration pour le développement des Mario SB et Kart ect)- Et enfin, il a était déjà confirmé par Harada que la date de sortie officiel de Tekken 7 sera annoncé pendant le mois de Janvier, et il y'a 2 grand événements Ludique pendant Janvier, l'event Evo ou les jeux jouable seront annoncé, ainsi que celui de la Switch, donc peut être que ça sera pendant l’événement Switch de de demain, ou pas? wait and see.