Voici le classement des ventes des 30 exclusivités next gen le 3 decembre donc aprés le black friday et avant noel.Attention classement VGchartz (prendre avec des pincettes)Attention classement jeux physique donc pas de dematAttention exclusivité console pas PCTop 5 : 3 jeux WiiU + 2 jeux PS4Top 10 : 6 jeux Wiiu, 1 jeu Xbox one, 3 jeux PS4Et niveau top 30 : 13 jeux PS4 ,11 jeux WiiU, 6 jeux Xbox OneRatchet and Clank intègre le classement en se positionnant à la 29 iéme place.La victime est Dead Rising 3 qui quitte donc le classement.en cas d'erreur n'hesitez pas : )