Bon bah je croyais que le renouveau était dans le prochain tales of mais la démo me dit le contraire. Pas que ca a l'air mauvais, mais le jeu a au moins 10 ans de retard technique et de gameplay, j'ai l'impression de jouer à un jeu fin PS2, niveau level design on se retrouve avec 2 environnements différents avec des murs de partout, l'aggro des ennemis a pas l'air au point, le gameplay perd en diversité avec 4 touches d'attaque au lieu de 16 et un systeme de 4 combos...Pas folichon, on se retrouve très vite à appuyer sur une seule touche...On avait beaucoup plus de choix avant.



Non ce qui me choque le plus c'est de voir que les derniers tales of que j'ai vraiment fait et fini c'est symphonia et abyss, et que depuis tout ce temps on a les mêmes animations rigides, les memes graphismes colorés avec 1 texture SD par ennemi, une simpification du gameplay qui n'a aucun intérêt mis à part casualisé la licence et rendre tout ca encore plus bourrin et foutraque pour rien...



Après les saynètes sont plus vivantes et enfin doublées, mais franchement ca m'a jamais vraiment interessé dans les tales of les saynètes avec des discussions digne d'un bac à sable en maternelle.



Je ne peux passer juger ce que pourrait donner le scénario donc je m'abstiendrais, mais je la démo présente un mode histoire sans histoire à part les saynètes kikoolol et une cinématique vide et rigide (les cinématiques sont mis en scene de la même facon depuis 10 ans bordel...Cette caméra rigide qui filme des gens qui marchent avec un baton dans le cul pour s'arreter 3 mètres devant et rester fixe, putain quoi...2017 ma gueule) et un mode combat qui change juste l'environnement.



Vivement que namco s'achete enfin un vrai moteur graphique parce que là ca commence à se voir qu'on a le même moteur graphique que les jeux tales of sortis sur ps2 gamecube.