Bonjour à tous, je vois que le jeu the forest est en promo sur steam et j'aimerai avoir vos avis sur ce jeu.



J'ai appris que le jeu a enfin une fin avec la dernière MAJ, et je voulais avoir vos ressentis sur le jeu avec les dernières MAJ, si on a l'impression de jouer à un jeu complet ou si on est toujours dans l'attente d'éléments importants pour pouvoir kifer le jeu.