C'est sur les fofo de JV.COM une mystérieuse photo circule la bas :http://www.noelshack.com/2017-02-1483985127-spoil.jpg8H45 c'est pour son deuxième run, cette personne affirme avoir fait son premier run avec 15H de jeu ce qui n'est pas trop mal pour ce genre de jeu.Mini SPOIL rien de grave mais je préviens quand même sur son avis :-Plusieurs combats de boss-Des moments incroyables-Le jeu est effrayant à en mourir-Plusieurs fin disponible-Des décors variés-Et Un bestiaire très variésLe jeu sort le 24 Janvier et franchement le marketing est très discret contrairement au bourrage de crane de certains éditeurs et très surprenant venant de Capcom.Un jeu très mystérieux donc jusqu’à la fin...

posted the 01/11/2017 at 11:31 AM by marchand2sable