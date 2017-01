Voici une Information concernant le jeu Scalebound :Kenichi Sato s’exprime sur le blog officiel du Studio Platinum Games. Il regrette que Microsoft est annoncé l'annulation du jeu le 09 janvier dernier et que les choses se soient terminées de cette façon. Dans le futur, le Studio s’efforcera de continuer à offrir des jeux de haute qualité, à commencer par NieR : Automata en mars, et des futurs projets comme Granblue Fantasy Re : Link et Lost Order.Hideki Kamiya s’est aussi excusé pour les joueurs qui attendaient le jeu. Il remercie également les joueurs pour leurs soutiens et promet que d’autres jeux verront le jour. Enfin, il précise que contrairement à certaines rumeurs, il n’a eu aucun souci de santé mentale dernièrement…Source : http://www.siliconera.com/2017/01/11/platinum-games-director-hideki-kamiya-scalebounds-cancellation/