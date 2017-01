Le fait d'avoir des jeux indie est vraiment super et je peut comprendre que ces petits studios tente d'amasser de l'argent pour pouvoir à l'avenir développé le DREAMGAME de leur vie(pardon pour ce mot) Mais la ou j'en ai marre c'est d'avoir des jeux qui ne proposent que de beaux aspects graphiques, avec des puzzles a résoudreIl y a tellement de chose qu'ils aurait pu ajouter a la liste des jeux présents ci dessous :Un scénario plus intense et de vrai défis de surviesDes dialogues...De la survie et je l’espère pour Rime aussiDes mystères...Des ennemis et découvrir des espèces !Vous allez me dire c'est de la poésie, un art visuel... Certes, mais il faut un certains divertissement, apres tout c'est un jeux videoCette liste je la met dans un musé elle à sa placeLe jeu dans lequel je mise tout mes espoir de voir enfin les genres que j'ai cité n'est d'autre que...