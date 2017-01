SalutJe me suis remis à penser à la technologie cloud que microsoft avait mis en avant pour apporter un surplus de puissance à la one voire carrément la décupler...Mais avec la scorpio qui arrive en fin d'année, le géant américain semble nous avoir bien pris pour des cons (coucou Kinect et le milliard investi pour les exclus...).Alors certes, pour bénéficier de cette technologie il aurait nous fallu certainement une connexion fibre, ce que nous sommes de plus en plus à avoir (dont moi) même si c'est loin d'être le cas de la majorité. Mais justement microsoft le savait et ça ne les a pas empêché de nous bullshiter avec ça, vexés qu'ils étaient d'être à la traîne vis à vis de Sony. Enfin bref, petit coup de gueule envers cette société qui commence vraiment à prendre les joueurs pour des cons (apogée de leur bêtise: leur multitude de nouvelles manettes à ranger sur des étagères comme des collectionneurs compulsifs ou à se carrer dans le fion).PS: je tiens à préciser, au cas où, que j'ai tenu à ne pas me procurer la ps4 pro, en tout cas pour l'instant, et la scorpio ce ne sera pas de sitôt non plus.