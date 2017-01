Bonjour à toutes et à tous! Ça va faire une éternité que je n'ai pas mis les pieds sur le site car trop de boulot que ce soit professionnellement ou virtuellement. Maintenant que les choses sont plus calmes je peux reprendre une activité normale. Trêve de bla bla, j'ai concocté une courte vidéo d'informations réservées a ceux qui suivaient mon travail sur le playthrough de Yakuza 4 où je tentai de traduire le jeu en vostfr. Je n'en ai pas encore fini avec tout ça et je vous explique tout dans la vidéo! Bon visionnage.

posted the 01/11/2017 at 09:47 AM by ekozecat