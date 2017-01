Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Il semblerait que le prix de la Nintendo Switch ait été modifié dans les enseignes américaines et qu’elles afficheraient maintenant un prix de 249.99 dollars. Rien n’indique pour le moment si des Bundles, plus onéreux, sont prévus, apparemment. Il est fort probable, si ce prix se confirme, que la console soit vendue chez nous à 249.99 euros. Réponse peut-être dans quelques jours...Source : http://nintendoeverything.com/rumor-best-buy-price-change-report-indicates-switch-will-cost-249-99/

posted the 01/11/2017 at 12:38 AM by link49