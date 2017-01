La démo est dispo sur Steam également sur PS4.

Je viens de tester sur PC, c'est fluide en 60fps (ça passe en résolution 4K mais on perd un peu de fluidité).



+ On retrouve le Tales Of Classique

+ Les combats sont beaucoup plus dynamiques, on a presque l'impression de jouer à un jeu Platinum Games.

+ Des personnages variés

+ Les touches d'humour dans les dialogues toujours présentes

+ L'overboard

+ La nouvelle interface sobre et claire qui fait presque penser à celle de FFXIII



- Les textures auraient pu être améliorés et en HD pour l'occasion



Ce nouvel épisode place la barre plus haut et devrait plaire à tous les fans de la série.