Apres plus de 90h de jeux, 94 h pour etre plus precis, j’ai reussie a completement finir final fantasy 15. Je veux dire par la que j’ai reussie toute les quetes possible, je suis niveaux max (peche, cuisine, photo, chasse, et suirvie), reussie les profondeurs de lucis et meme vaincu la tortue geante (qui etait une grosse bouse au fait).



Je ne vais pas revenir sur ce qui a deja ete dis. Indeniablement, le jeux a des qualites vu que j’ai reussie a passer plus de 90h dessus, mais je dois avouer qu’il a ete l’un des jeux les plus facile a platiner. Mon gros reproche est que tu as beaucoup de choix incomprehensible dans ce jeux (a croire que le gars responsable du developpement a demander a son assistant si certaines idees etaient bonnes et que ce dernier ne voulant pas perdre son job a repondu que ce sont des idees du siècle).



Les chasses au final ne servent a rien vu que meme quand tu max le niveau tu ne recois pas de trouphee, et surtout je me suis dit que la plupart des chasses allait etre comme celle de behemoth a duscae (genre avec un mini scenario) mais rien de tout cela. Tu passe d’un monstre a un autre sans reel recompense a la fin dc en gros c plus emmerdant qu’autre chose. Tu te retrouve avec des million d’objet qui ne te servent a rien, j’ai eu des armes puissantes sans depenser de gils (du coup j’ai des millions de gils mais je ne sais pas quoi en faire).

Les profondeurs ne servent a rien, je me suis dit qu’il allait y avoir une recompense au bout, genre scenes secrete ou pouvoir cacher un truc dans le genre mais rien. En gros je me suis taper des centaines d’etages sans fin pour des broutilles et franchement je ne sais pas qui a eu la brillante idee de les inclure dans le jeux mais franchement ce type est un residus de la vermine humaine. En revanche je dois quand meme avouer que le dernier donjon etait plutot interessant du fait que tu ne puisse plus utiliser d’objet ce qui rend la tache extremement hardu. Je me suis rendu compte que le manqué d’utilisation d’objet fait passer le jeux d’ultra facile a difficile (voir ultra difficile) vu que moi je m’en battait les couille des prompto et autre bref, je foncais dans le tas (Malheureusement j’ai finis le jeu sans avoir game over en 65h).



Pendant mes 94 h de jeu, j’ai eu game over que 5 fois. 2 fois a cause de cette putain de regalia volante qui m’a fait cracher a cause d’un lampadaire et d’un atterissage mal negocier (je ne comprend pas trop pourquoi il l’ont foutu dans le jeu vu que c’a ne debloque pas de nouvelle zone, et que c’est un calvaire pour decoller ou atterir surtout si tu n’as pas sauvegarder avant). Les 3 autres fois a cause du dernier donjon des profondeur qui d’apres moi a rendu le jeu a la fois plus interressant mais a mit en lumiere beaucoup defaud de gameplay de ce FF. Tes 3 equipiers sont des fardaux plus qu’autre chose etant donner qu’ils passent la pluspart de leur temps en danger (et ne pensent pas a prendre du recul). Prompto possedant des fusils, je ne comprend pas pourquoi il ne reste pas a distance pour shooter mais passe son temps au Coeur du combat. Ca aurait ete bien venu si on pouvait leur donner des ordres (genre protégé moi, utilise magie, attaque seulement tel enemis, reste en retrait, etc…) je me suis meme retrouver a combattre seul contre 4 geants pendant que c’est connard courraient contre le mur sans raison. Heureusement que j’avait fais le glitch d’aranea parce que sans elle je n’airais surment pas finis les profondeurs qui t’empeche d’utiliser les objet (du fait que cette connasse ne meurt pas, elle m’a sortis de pas mal de situations perilleuses).



Bref, comme beaucoup l’ont dit avant moi, ce FF est bourer de defaut mais reste un bon cru. Je pense que le RPG doit prendre cette direction orienter plus action. Le tour par tour est finis pour les console de salon (Et convient mieux pour les portables). Ils doivent ajouter plus de strategie a la FF 12 et avoir un development moin chaotique.



PS:desoler pour les fautes j’ecris sur un clavier QWERTY donc ce n’est pas evident. Et je n’ai pas verifier la grammaire