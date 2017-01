Outre le fait qu'il m'a furieusement donné envie de retourner illico au Japon , ce film est une pure merveille !



Les dessins sont tout simplement superbes , pas un plan qui ne soit peaufiné à l'extrême.



l'animation est plus qu'honorable même si on n'atteint pas là la perfection des studios Ghibli



Hélàs je n'ai pas eu la patience d'attendre pour le voir en VO et je l'ai vu en VF avec tout ce que ça implique de perte à la traduction.Pour autant la VF est excellente et les emotions sont là



Le scenario même s'il peut paraître simple voire simpliste au début prends de l'ampleur et se complexifie par la suite.



Je ne m'y attendais pas mais il y'a pas mal d'humour aussi !! tout est bien vu et bien amené rien de lourdingue qui viendrait gâcher



La poesie du film.Ce film est onirique et melancholique et vous tirera des oh et des ah d'emerveillement



Si vous ne versez pas une petite larmichette à la vue de cette merveille qui brasse romantisme, lyrisme,suspense et reflexion sur les liens universels qui se tissent entre les etres humains c'est que vous n'avez point de coeur ^^



"Mais au fait, quel est ton nom ?"



君の名は