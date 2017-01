Alors je vais être franc, je suis curieux de voir ce que Nintendo va montrer comme jeu, et je l'a prendrais peu être un jour mais pas day one.



En fait je sais pas vraiment quoi penser de cette console, je sais pas si je privilégierai le côté portable ou salon de la console.

J'avoue que j'aime bien certains jeux Nintendo mais c'est clairement pas mes licences favorites, même si j'adore les F-Zero et Mario.

Jaime bien les Zelda mais j'en suis pas fan. Même si je reste nostalgique de l'opus Snes.



En fait si je devais être hype, hormi Mario et F-Zero, je le serai davantage pour un jeu Monolith. Même si ça fait pas partie de l'univers Nintendo dans le sens propre.

Par pour rien que le jeu qui mattirait le plus sur WiiU était X. Bien plus que n'importe quel jeu Nintendo classique.



Du coup je sais pas quoi penser, j'attends de voir, j'y pense depuis hier et franchement plus j'y pense, plus je remarque que je suis pas hype comme certains d'entre vous et beaucoup moins que je pensais l'être.

Pas par peur d'être déçu, je pense que Nintendo va envoyer du lourd, mais juste car Nintendo me déçoit depuis la Wii. Et je me dis que même si Nintendo balance des exclus comme ce que l'on avait vu sur Wii et WiiU je pourrais m'en passer.



Depuis la Wii, j'ai jamais envier une production sur une console de salon Nintendo hormi les Mario Galaxy. Ma PS3 et ma 360 m'ont largement suffit.

Même Xenoblade, X, Bayo 2 ou The Last Story j'ai pu m'en passer car même s'ils me donnaint envie, ils étaient trop peu nombreux pour que je prenne une Wii ou WiiU.

Même BGE2 je serais près a attendre un an pour le faire.



Franchement a moins que Nintendo balance un linup extraordinaire qui rendrait les ludo Wii et WiiU réuni ridicule, je pourrais me passer de la Switch pendant encore un long moment.



J'ai même plus le temps de finir mes jeux sur PS4, j'ai même pas encore fini The Last Guardian.

De ce mois si à Avril je sais même pas comment je vais faire pour jouer à tous les jeux PS4 qui m'intéresse.

Je vais sûrement devoir décaler l'achat de certains à l'été.

J'ai même pas encore fait de jeux comme Dark Souls 3...

Alors si en plus je me lance dans les jeux Switch. Je serais plus comment faire.



Bref plus j'écris ce pavé, plus je me rend compte qu'au final je prendrais pas la Switch de si tôt.

Trop de jeux à faire, pas assez de temps pour jouer, j'envie ceux qui ont le temps de jouer à tout.

Après oui j'ai peu être mauvais goût vous allez pensez. Mauvais goût dans le sens ou je serais près à jouer à Horizon en Mars alors que la plupart me conseillerai Zelda. Il me donne envie Zelda, mais Horizon aussi, idem pour Nier Automata.

Je devais faire un choix et c'est Zelda qui en fera les frais dommage.

N'empêche d'écrire ce pavé ça m'aide en plus. Et ça m'éclaircie les idées.

Au final la question de mon titre, qui n'avait absolument rien a voir avec ce dont j'écris désormais m'aura aidé dans mes priorités vidéoludiques et c'est bien la le principal.



Mais la question de mon titre est toujours le but de cet article néanmoins.