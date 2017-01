Drag-On Dragoon 3

Bonsoir à tous et à toutes.Je vais vous dire un truc, je n'avais plus retouché àen occident) depuis, la faute à cette horrible séquence musicale de la fin D du jeu. Résultat, je m'y suis remis il y a quelques jours seulement (pour notamment faire les DLC que j'avais acheté plein pot sur le) et je l'ai finalement platiné miraculeusement.Personnellement, je crois que c'est le platine le plus long que j'ai fait dans ma life et de très loin, puisque c'est indiqué sur le siteque je l'ai platiné très exactement en. J'en aurais mis du temps finalement, n'est-ce pas ?Sinon,était un jeu plutôt sympa, mais quel dommage qu'il n'ait pas eu le budget adéquat. Le jeu est vraiment très moche, la frame-rate vraiment catastrophique, les bugs omniprésents et la caméra complètement folle. Le scénario, les personnages et l'OST par contre sont au top. Mais j'espère sincèrement qu'un nouveau volet verra le jour sur, du moins quandarrêtera de faire n'importe quoi avec certaines de ses licences.