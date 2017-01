Bonsoir, depuis quelques semaines j'ai entre les mains la manette Nacon revolution pro controller, je vais donc vous donner mon avis à chaud, et quelques images de la bête !Vendue environ une centaine d'euros, la manette est une réponse de Sony à MS et sa superbe manette Elite, en effet au lieu de faire lui même une version améliorée de sa DS4 la marque japonaise à mandaté deux fabricants, Nacon et Raizer, pour proposer leur vision du contrôleur pro.Donc pour ce faire nacon a accouplé les deux manettes stars du marché et hop ça donne la revolution pro controller ( et pas des chocapic ) !On retrouve donc les sticks asymétriques les gâchettes et la forme générale de la manette MS, avec le pavé tactile de chez sony, le tout sur une manette filaire USB, accompagné à l'arrière de quatre boutons programmables, et d'un bouton permettant de changer profil à la volée et de mode ( pro ou normal) !En effet vous pouvez via un programme sur le PC modifier le profil de votre pad, à savoir quel bouton ou macro vous souhaitez assigner aux boutons arrières, ou utiliser un des profils pré établis dont un profil Ryu SF5), à noter que la marque annonce que d'autres profils arriveront sous peu, il aussi possible de réduire la course des gâchettes (attention pas physiquement en revanche, ça seul la Razer le proposera) .Le pad a un toucher "peau de pêche" un peu bizarre au premier abord, mais on s'y fait, le poids est réglable, via des poids ajustables, (10, 14 et 17 grammes) que l on peut disposer dans la manette de chaque côté (deux maximum par côté).Pour finir sur la manette elle même, la connectique est sécurisée au niveau de la manette, en revanche pas de sécurité sur le câble lui même, comme celle que l'on trouvait sur la première xbox, du coup si votre meuf, chien, esclave se prend les pieds dans le fil, ciao la console !Autre défaut, le petit haut parleur de la DS4 est aux abonnés absents, là encore sur une manette à cent balles ça fait un peu radin !La prise en main est très bonne ( pas de secret vue l'inspiration de la manette ), les sticks ( l'un convexe l'autre concave) sont juste parfaits, leur course plus grande que ceux de la DS4 est un bonheur, les boutons arrières sont accessibles, surtout ceux situés vers l’extérieur, les deux autres demandant plus d'efforts.Pour l'avoir testé sur Overwatch (étonnant hein ?) BO3 et Doom la manette apporte un vrai plus en jeu ( notez que ce sont trois jeux proposant jet pack ou double saut, donc là où des palettes seraient, et sont utiles), le poids ajustable est vraiment un plus, et le câble USB n'est pas un soucis avec ses trois mètres de longueur ( soit six fois plus que celui de la mini nes !)Du coup vaut elle cent euros, suivant votre profil de joueur ça peut, en tout cas c'est une très bonne alternative aux manette Brun et Scuff qu valent le double ( pour du non officiel garantie de base six mois ) , pour ce qui est de la Razer, je n'ai pas eut l'occasion de la prendre en main, donc je ne sais pas.Voilà, si vous avez des questions n’hésitez pas, je vous laisse une photo du contenue de la boite avec que de l indispensable (ou pas) !Bonne soirée !