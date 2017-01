Voici des Informations autour de la Nintendo Switch :On commence par une information concernant le jeu Dragon Quest X. Yosuke Saito précise que Square-Enix souhaite sortir dans cet ordre les jeux NieR : Automata, Dragon Quest XI et les versions Ps4 et Nintendo Switch du jeu Dragon Quest X. Une autre confirmation que le jeu sortirait bien aussi sur cette console, au cas où.L’action de Nintendo commence à s’affoler à l’approche de la présentation de ce vendredi matin. En espérant une présentation qui enverrait vraiment du lourd…Sources : http://www.gonintendo.com/stories/271574-square-enix-reconfirms-dragon-quest-x-for-switch et http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p=228021626&postcount=18617