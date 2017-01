Oui Nintendo, éblouissez moi ce Vendredi avec une superbe conférence et un line up de jeux super costauds, car oui, historiquement vous êtes un constructeur exceptionnel qui a énormément apporté au jeu vidéo. Aujourd'hui il faut être honnête, Sony porte à bout de bras cette industrie qui commence à partir en couille, avec une PS4 qui est vraiment au top pour l'instant. À côté, nous avons un Microsoft qui péte les plombs total avec les déboires récents et l'annulation de Scalebound, à vrai dire je pense que la branche Xbox est vraiment en danger et je ne crois pas en la Scorpio...Donc que Nintendo reviennne dans le "game" est dans l'intérêt de nous joueurs, la firme de Kyoto en est totalement capable, et la Switch pourrait être vraiment complémentaire avec la PS4, je croise les doigts!