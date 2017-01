Voici le lineup que j'attends pour les 2 ans qui viennent:-Zelda Breath Of The Wild-Splatoon Reloaded-Mario Kart 8 switch and go!-Pokémon STARS-Mario Sports Superstars (version switch avec basket et volley)-Kirby x Yoshi-Mario Worlds-Mario Maker v2.0-Super Smash Bros for Nintendo Switch-Punch Out !!!-Pikmin 4-Fire Emblem Muso-Mysterious Murasame Castle by Platinum Games-Kid Icarus UPRISING for Nintendo Switch-Donkey Kong Adventure (en 3D par Retro Studios)-F-Zero FX (nouvelle D.A. plus cyber, jeu impressionnant de rythme et de vitesse)Console virtuelle GameCube:-WaveRace-Luigi's Mension-Pikmin 1&2-Metroid 1&2Plus tard: Remake de Mario Sunshine.Voilà, si il y a pas tout ça comme je l'imagine ça sert à rien de la sortir ils peuvent aller se laver l'fion.