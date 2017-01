(Le créateur de la licence :Goichi Suda à déclaré :"J'en veux une ! Nintendo fait toujours des consoles intéressantes qui nous donnent de nouvelles choses à faire. Sur la Wii, ce n'est pas pour me vanter, mais je pense que j'ai fait un jeu qui utilise la technologie Wii de la meilleure des façons. Je veux trouver une nouvelle façon cool de jouer en utilisant ce qu'offre la Switch.

posted the 01/10/2017 at 05:06 PM by nicolasgourry