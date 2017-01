Hello mina santadaima voici mon premier platine de 2017 (et pas mon dernier)Voila, encore un jeu et un rpg qui ne tennait a coeur , et franchement oui; il est vraiment bien;en cross save et trophees sur ps4 et psvita,Je suis trop content de l'avoir fini a 100%comme je l'ai dis dans mes critiques , un jeu et rpg que je vous conseilemerci d'avoir lu le bloga bientotrafael bdifficulte: 5/10 en 110 heures , je l'ai savourerle plus dur : trouver tous les coffresrecuperer ou capturer tous les myrages pour remplir 100% de la galerieavec la caputre de certains, vraiment tres durce week end je continue The Last guardian en live, je vais ecrire mes voeux pour 2017 et mes critiques de jeux en retard(j'espere)(c)Nolife,gamekyo,gamekult,gameone,gameblog,gamebug(c)Square enix, Tetsuya nomura, Shinji Hajimotoles videos du jeudernier direct live tous mes direct live de 50 parties sur dispo sur youtube ryo59pluspictures