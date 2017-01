Voici une Information autour du jeu Dragon Quest VIII 3DS :Les tests commencent à tomber pour cette version. Voici les notes :- Hobby Consolas : 9.3/10- MeriStation : 9.2/10- FNintendo : 9/10- Nintendolife : 9/10- Critical Hit : 9/10- The Sixth Axis : 9/10- IGN : 8.8/10- Wiitalia : 8.5/10- God is a Geek : 8/10Et un test français :Gamekult a testé le jeu qui obtient la note de 7/10, ainsi qu’une Sélection Gamekult.Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, cette version sortira sur 3DS en Europe le 20 janvier prochain…Source : http://www.gamekult.com/jeux/test-dragon-quest-lodyssee-du-roi-maudit-SU3050187629t.html#3ds

posted the 01/10/2017 at 03:31 PM by link49