A travers ce titre, je voudrais savoir votre point par rapport au mien.Je vais m'expliquer sur cette sensation aux vues des derniers mois de l'actualité de la marque Xbox.Vous n'êtes pas sans savoir que la marque xbox a fait perdre beaucoup d'argent à la société et a été souvent sujet de discorde avec les actionnaires qui voudraient bien la voir disparaître si ça continu ainsi.Depuis quelques mois on voit Microsoft jumeler le pc et la console en tuant petit à petit l'image de la console. La fusion de la console et du PC est une idée datant de la première xbox qui fût mise de coté après le non succès de la machine.Puis vient la 360 qui a eut la chance du volte-face rapide des studios face aux déboires de la PS3, malgré les problèmes de fiabilité de la 360 gérés avec un très grand sérieux.Ainsi nous arrivâmes à l'ère de la XOne qui aurait dû avoir le succès grossissant de la 360, ce qui n'est pas le cas avec une image qui ne fait que baisser avec des exclusivités pas assez pertinentes, des partenariats moins éblouissants que ce qu'on a vu sur 360; mais surtout une image de Sony revenue de loin et on ne sait comment vu le soutient des tiers presque digne de l'ère PS2 où la plupart des studios avaient quasi tout misés sur elle suite au gros succès de la PS1, ce qui n'a pas laissé trop de chance aux autres, mais qui fût à double tranchant pour certains studios qu'on a vu disparaître ou qui on failli. Je pense que le travail s'est fait pendant les déboires de la ps3 un peu comme Nintendo semble le faire en ce moment; par contre sur ça on ne sera fixé que le 13 janvier à 5H.Bref, l'image de la xone s'écorche et microsoft n'arrive pas malgré l'annonce de jeu. Et là arrive la VR que microsoft contre avec le Hololens en nous disant tout que ce n'est pas pour la console, mais que la One sera compatible avec Occulus rift, mais les gens adhèrent au produit sans noter la réalité et à coté on voit l'annonce de la XBOX Scorpion qui se veut une grosse update de la One; par contre, microsoft reste assez secret dessus alors que Sony contre attaque avec la Pro qui joue sur le phénomène Nintendo qu'est la Dsi et la New 3DS.A partir de là, Microsoft accentue la fusion PC console en annonçant les jeux de la One vers l'ordi, ce qui donne encore de la négativité à la console et qui donne encore plus de crédit à la ps4 qui en n'a pas besoin depuis de son lancement réussi.Aujourd'hui, on voit vraiment que la branche Xbox est restructuration avec la fermeture de studio ou rassemblement de studio, ainsi que l'annulation de jeu attendu et d'un coté la scorpion reste en retrait pour une sortie en fin d'année.Donc, la question que je me pose, est ce que la Scorpion se transforme en véritable next gen?Afin de contrer Sony dans son secteur, voire Nintendo et sony qui risquent de vampiriser leur part de marché; l'un avec son concept séduisant et l'autre qui jouera sur les abandons de la XOne.Ou pire encore, plus de scorpion et fermeture de la branche xbox tant de fois souhaité par des actionnaires toujours plus assoiffés de $,£ et €; oui pas de Yen car on parle de la monnaie japonaise, devise que microsoft n'a jamais vu. ( Blague trollesque pour finirsurtout que je pensais que la marque Xbox allait encore grossir au pays du soleil levant; on connait le malheureux destin de l'après 360 )(faux si on lit ce qu'ils ont dit y a 2/3 jours )Après, Nintendo n'a pas trop parlé de la Switch depuis la mars 2015, donc je m'inquiète pour rien.