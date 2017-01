Il faudra donc s'en remettre aux compilations et aux remasters du moment pour retrouver Sora, Mickey et tous leurs acolytes, avec courant janvier Kingdom Hearts HD II.8 Final Chapter Prologue et en mars Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix. A priori, pas d'ultime compilation à prévoir, sauf sous la forme d'une offre spéciale sur les boutiques en ligne de Square Enix. Selon Nomura, on pourra en revanche compter sur d'autres présentations publiques pour le jeu, avec "sans doute un petit quelque chose" pour le D23, l'événement Disney qui se tient chaque année.Naturellement, il n'était pas question pour Famitsu d'éluder la question du remake de Final Fantasy VII, qui suit son cours, même s'il n'était visiblement pas question de dévoiler quoi que ce soit de croustillant pour contenter les lecteurs. Toujours est-il que les deux développements parallèles prennent du temps, et que Nomura regrette de ne pas avoir pu communiquer davantage l'année passée. Dans le cas présent, "il y a déjà beaucoup de jeux à venir cette année, et peut-être même des surprises".