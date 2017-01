Voici une Information autour d’une exclusivité Ps4, Gravity Rush 2 :Les notes tombent pour le jeu. Les voici :Destructoid - 9.5/10Dualshockers - 9.5/10Meristation - 9/10TheSixthAxis - 9/10Digitally Downloaded - 9/10EGM - 9/10USGamer - 4.5/5GameSpot - 9/10PS Nation - 8.5/10Everyeye.it - 8.5/10God is a Geek - 8.5/10IGN - 8.4/10Press Start - 8/10Multiplayer.it - 8/10Vandal - 8/10NextGen Gaming - 8/10Jim Sterling - 7.5/10Polygon - 7.5/10Game Informer - 7.5/10Push Square - 7/10Hardcore Gamer - 3.5/5Time - 3/5GamesRader - 3/5Et celle du magazine Famitsu :Gravity Rush 2 (Ps4) – 10/9/9/10Poochy & Yoshi’s Woolly World (3DS) – 9/8/8/9Birthdays the Beginning (Ps4) – 8/8/8/9Valkyrie Revolution (Ps4) – 8/9/8/7Tank Troopers (3DS) – 8/7/8/8Hana Oboro Sengoku-den Ranki (PsVita) – 8/8/8/7School Girl/Zombie Hunter (Ps4) – 6/7/76Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira chez nous le 18 janvier prochain…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1332344

posted the 01/10/2017 at 01:31 PM