Aie Depuis la sorite de Quantum Break , Microsoft a complétement arrêté de parler du jeu sur les réseaux sociaux . On dirait qu'ils ont honte du travail fait par Remedy . Thomas Puha affirme sur Twitter ne pas être surpris de l'annulation de Scalebound ."C'est mon constant ce qui suit pas de TP" : Je pense que Microsoft s’implique beaucoup sur le développement des jeux destinés à la marque Xbox . Vu comment Quantum Break à changer de scénario , il est fort probable que Microsoft soit à l'origine de cette situation . Ils n'ont pas fait confiance à Remedy sur ce projet avec AW c'était différent vue que l'IP appartient à Remedy , Microsoft ne pouvait pas changer les plans déjà établie par le Studios . Je crois qu'il est temps pour eux de changer de méthode et de faire confiance aux partenaires .

posted the 01/10/2017 at 01:02 PM by chester