Voici une Information autour de la Nintendo Switch :La troisième version du jeu Pokemon Moon/Sun, intitulé Pokemon Stars, est toujours à l’état de rumeurs. GameSpot a publié ceci au niveau du descriptif de la console :Reste plus qu’à voir si vendredi prochain cette version est enfin annoncée. Plus que quelques jours à patienter…Source : http://www.nintendolife.com/news/2017/01/gamestop_references_pokemon_on_nintendo_switch_product_page

posted the 01/10/2017 at 11:37 AM by link49