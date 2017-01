Bonjour à tous, En ce début d'année, j'ai pu terminer deux trois mangas que j'avais en cours comme jojo's, charlotte et Ajin mais du coup je me demande qu'elles sont ceux qui vont cartonner ou que vous attendez pour cette nouvelle année? D'ailleurs personne n'a de date pour la prochaine partie de jojo's?

posted the 01/10/2017 at 11:24 AM by starrk