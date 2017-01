Sony va sortir une PS4 Glacier White le 24 Janvier 2017.Cette PS4 Slim proposera un DD de 500Go et 1To.La console sera évidemment livrée avec une manette Dual Shock 4 Gloacier White.Perso, je ne comprend pas pourquoi Sony ne sort pas une PS4 Pro Glacier WhiteLes mecs disent avoir la console la plus puissante du marché et ils ne font pas d'éditions limitées ?HS : Rappel de l'Artbook collector The Legend of Zelda: Art & Artifacts Limited EditionUn peu moins cher sur Amazon DE