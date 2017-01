Bah ouais, tout simplement.



Je sais, c’est peut paraître bien futile comme réflexion au milieu de l’agitation combinée de la Switch et de l’annulation de Scalbound , mais quand même.



La série des souls tout confondu, c’est peut-être ce qui me fait le plus vibrer sur les 2 dernières gen !



Là tout de suite je repense à la sortie presque en catimini de Démon’s souls dont j’étais tombé amoureux dès la 1er vidéo de présentation à je ne sais plus quel E3.



Et là, quelle claque. Je veux dire putain, ça faisait tellement longtemps que je n’avais pas jeté rageusement mon pad à travers la pièce, éteint la console…puis rallumer 30 secondes après car trop envie de passer ce putain de 1er niveau LOL. Ca y es, j’étai pris au piège de la série.



Au passage, c’est le 1er jeu qui m’a amené à consulter les wiki pour optimiser son buid, recommencer un niveau car passé à côté d’une zone caché optionnel etc…



Et cette manière de raconter une histoire tellement tordu à travers la description d’objet ou observation des lieux. Non mais c’est relou mais en même temps tellement kiffant



Je suis à fond sur Dark Soul 3 en ce moment et sincèrement, il améliore encore la formule et je kif comme jamais ! Je pense que j’ai rarement ( voir jamais) eu autant envie de recommencer un run différent, basé sur tel ou tel armes, magie etc…



Et y a eu entre temps Bloodborne, tellement pareil…mais tellement différent. Premier abord tu te dis cool, la même mais dans un autres univers. Mais en fait pas du tout. Le changement de gameplay modifie profondément la façon de jouer au finale.



Tout ça pour dire que à défaut d’avoir un souls tous les ans, pas forcément une bonne chose, c’est la boite dont j’attends le plus de connaitre le ou les futurs projets car même si Dark soul prend fin, je pense pas que la formule disparaisse.

moi