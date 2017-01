Voici des Informations concernant le jeu Horizon Zero Dawn :Horizon Zero Dawn est l'un des jeux les plus attendus de cette année. Selon une fuite, le jeu a une durée de vie d'environ 20 heures, et si vous voulez le finir à 100%, il faudra environ 45 heures. Aucun DLC serait prévu, seulement un Mode Arène prévu plus tard. En termes de gameplay, Horizon Zero Dawn serait un RPG très traditionnel, basé sur une carte qui est au total aussi grande que la plaine de Velen, du jeu The Witcher 3 : Wild Hunt, avec un désert, une forêt tropicale, des collines, des ruines antiques, des montagnes recouvertes de neige et des mers. Vous pouvez également utiliser des créatures volantes pour voyager autour du monde, apparemment. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 01 mars prochain…Source : http://www.gamepur.com/news/25487-horizon-zero-dawn-ending-leaked-needs-45-hours-100-completion-map-big.html