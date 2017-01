EDIT : J'ai posté cet article le weekend mais bon comme vous le savez le weekend Gamekyo c'est un peu désert et j'ai aussi fait l'erreur de le mettre tard donc je le reposte ici au cas où. Pour le moment ceux qui ont postulé sont :



Shindo

Cooper

Lunaa (qui est devenu Ayasaibara)

Magium

Ellie

Salut, je voulais pour l'occasion débuter cette année en en profitant pour recruter des volontaires en tant que blogueurs sur mon site. Je vous préviens d'avance il n'y a quasiment rien à gagner, vous serez volontaires comme moi et Tetsuya d'ailleurs car on ne tire rien du site si ce n'est des encouragements et remerciements de temps en temps de la part de nos lecteurs.Les seules choses que vous pourrezavoir c'est de temps en temps des jeux venant de certains éditeurs pour en faire des tests ou des invitations à des évènements privés ou salons. Attention j'insiste bien sur lecar je ne suis maitre de rien et ne décide jamais de ce qui peut nous tomber entre les mains donc si il y a quelque chose, vous croquerez bien évidement et si il n'y a rien bin il n'y a rien. Dans le cas où on aurait peu de copies de jeu (c'est ce qui arrivera très certainement), on pourra se les faire tourner donc je compte sur vous pour penser à celui qui attendra derrière pour son jeu, le dernier à avoir un jeu le gardera bien évidement pour lui ou alors on pourra éventuellement le faire gagner en concours à des lecteurs. Pour les évènements ou salons, il se peut qu'il y ait qu'une place de disponible, dans ce cas j'irais surement ou je la proposerai à un des membres de l'équipe.Concernant le profil recherché, j'aimerai des gens capables d'écrire des tests ou news de ce qu'ils veulent concernant les Jeux Vidéo, Mangas, Anime, Séries etc... Il faut que se soit écrit dans un Français un minimum compréhensible, ce que je veux dire par là c'est d'écrire avec un minimum de fautes, c'est pas grave si il y en a car tout le monde peut en faire mais faut pas non plus me faire des articles en langage textoEssayez de faire un effort et relisez vous avant de valider l'article.J'aimerais aussi des membres capables de justifier un maximum leurs propos, en gros si vous aimez dites pourquoi et si vous n'aimez pas dites le aussi en citant ce qui va et ne va pas selon vous dans le jeu testé, attention pas de fanboyisme ou d'acharnement dans les tests justifiez bien vos propos. Vos avis n'engage que vous mais ils peuvent influencer les lecteurs donc soyez honnêtes et mettez ce que vous pensez vraiment, je m'en fou que ça ne plaise pas à x ou y fanboy/hater ou a des éditeurs, si vous n'aimez pas, c'est votre droit (Sauf pour Dark Souls, là je vous ban direct). Vous pourrez rédiger des news, tests etc... sur les éditeurs, développeurs, constructeurs de votre choix, je n'impose pas de clan ou autres conneries du genre, si vous aimez Nintendo plus que Sony c'est votre droit et c'est bien justement d'avoir de la diversité dans l'équipe.Pour la fréquence des articles, vous faites comme bon vous semble, si vous avez le temps d'écrire c'est bien si vous n'avez pas le temps c'est bien aussi, on ne vous impose pas de rythme. Ne vous forcez pas, je le faisais au début pour maintenir un rythme et sérieux c'est plus chiant qu'autre chose donc écrivez que quand ça vous chante mais ne faites pas non plus les "fantômes" pour ensuite vous réveiller et répondre présent quand il y a des jeux à gratterEn revanche n'oubliez pas que si vous recevez un jeu, il faut impérativement qu'un test soit rédigé, après c'est pas à faire dans la semaine de réception (sauf cas exceptionnel) mais essayez au moins de ne pas trop tarder car ça peut nous sanctionner si l'éditeur veut un test par exemple dans le mois (1 mois c'est normalement largement suffisent).Essayez aussi d'illustrer un peu vos articles, mettez par exemple l'affiche d'un jeu en début d'article et quelques images et un trailer pour accompagner vos propos.Garder à l'esprit que c'est un site amateur avec une petite communauté mais que grâce à ce que vous en ferrez, le site peut évoluer tout en restant amateur et notre communauté grandira avec.Si vous avez une chaine Youtube/Twitch etc... et que vous souhaitez poster vos vidéos/live sur le site, vous le pourrez mais attention, si vous rejoignez l'équipe dans le seul et unique but de gratter des cliques ça ne durera pas longtemps car j'aime pas ça.Concernant l'équipe actuelle, nous sommes depuis un long moment 2, 2 potes de très longue date, Tetsuya est le taulier, c'est lui qui a créé le blog et c'est aussi le seul à gérer le coté technique (ou éventuellement moi quand c'est pas trop compliqué).Si il y a un souci, c'est lui qui s'en charge donc il vous sera demandé de ne rien toucher dans les paramètres ou mises à jour du blog, si il y a un souci, signalez le moi par mail et on verra ce qu'on peut faire avec Tetsuya, ne faites absolument rien car vous pourrez aggraver le problème (ça m'est arrivé une fois). Puis il y a moi Battosai mais je m'appelle ici Momotaros car le pseudo Battosai était déjà utilisé sur Gamekyo par un autre membre.Concernant les articles, il vous sera aussi demandé de respecter les autres et de ne pas modifier leurs articles sauf si c'est pour rectifier des fautes d'orthographe mais ne changez en aucun cas leurs propos, n'allez pas non plus sur un article pour le modifier si vous voyez le message disant que quelqu'un est déjà connecté dessus car vous serrez 2 en même temps sur un article et ça foutra la merde. Respectez bien ça et ne touchez pas non plus aux brouillons des autres membres, si ils sont en brouillons c'est qu'ils ne sont pas encore près à être publier donc laisser bien le créateur de l'article en question le publier quand il estimera que son article est près.Concernant le pub, vous êtes libre de poster les articles du site sur les réseaux sociaux ou d'autres sites comme ici mais attention, ne faites pas dans le "pute à clique" en mettant juste le début pour ensuite mettre un message du genre "la suite sur mon blog".Faites comme je le fais depuis un moment ici, si vous voulez poster par exemple ici sur Gamekyo, respectez la charte du site et mettez l'article que si il n'a pas déjà été posté et surtout mettez le en entier (faites un copier/coller) et mettez un lien en source vers le site. La seul exception est les forums, par exemple si vous voulez poster sur jv.com, vu que la présentation est dégueulasse sur les forum de ce site, vous pourrez mettre le début de l'article et un lien vers le site avec l'article en entier.Ne faites pas de groupe Momotaros ici, ça ne sert à rien et je trouve que ça fait prétentieux surtout pour un petit site comme le mien, si vous postez ici les articles que vous ferrez sur le site, mettez les simplement sur votre blog.Dernière chose, je ne sais pas encore combien de place il y a, je verrais avec Tetsuya mais ça sera moi qui choisira qui on prend car même si il connait le site, disons que je connais la communauté un peu mieux que lui. Donc voilà, si vous êtes intéressés, faites le savoir ici et on verra pour la suiteUne fois que j'aurais sélectionné les membres, je vous ferais un tuto en privé avec image et texte pour vous expliquer comme ça se passe sous Wordpress.