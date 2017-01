Les faits rapportés par la Police :

Chonhyon Park (41 ans), assistant en chef du magazine Morning (Kodansha) et ancien éditeur du manga, est accusé d’avoir étranglé sa femme, Kanako Park (38 ans), le 09 Août 2016 à 2h45 du matin dans leur maison.Il a été officiellement arrêté pour homicide volontaire ce mardi 10 Janvier 2017 par la Police de Tokyo.Chonhyon Park a appelé les services d’urgence et leur a dit que quand il est arrivé à la maison, il a trouvé sa femme par terre en bas des escaliers près de l’entrée du premier étage de leur maison. Elle a été transportée à l’hôpital mais a été déclarée morte à son arrivée.Dans une déclaration faite par Park après la mort de sa femme, il affirme que sa femme s’était tuée mais l’autopsie a trouvé des signes d’étranglement sur le cou de Kanako.La Brigade anti-criminalité de Tokyo a révélé qu’une vidéo de caméra de sécurité à proximité de la maison ne montre aucune autre personne entrant dans la zone.La famille entière qui inclut les quatre enfants étaient à la maison au moment du drame.L’éditeur Kodansha a publié une déclaration après l’arrestation ce mardi 10 Janvier 2017, en disant que Park maintient son innocence. Et qu’en attendant la fin des résultats de l’enquête, il faut traiter ce drame avec la plus grande prudence.