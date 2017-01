Voici des Images autour du jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Nintendo dévoile sur son compte Facebook des nouveaux Concept Atys du jeu. Celui-ci illustre un des personnages du jeu, et plus précisément un commerçant. Pour rappel, le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild sortira cette année, sur WiiU et Nintendo Switch…Source : http://www.gonintendo.com/stories/271530-the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-worker-concept-art