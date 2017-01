Voici une Information concernant le jeu Scalebound :On a appris tout à l’heure que le jeu de Platinum Game, Scalebound, a été annulé. Peu de temps après cette annonce, il semble que toutes les vidéos relatives au jeu Scalebound ont été retirées de la chaîne officielle Xbox YouTube. Si vous cliquez sur une vidéo sur la chaîne de Xbox, ceci s’afficherait : Cette vidéo est indisponible. Bien sûr, les bandes annonces et les présentations sont toujours disponibles grâce à une pléthore d'autres canaux sur le site, comme IGN, Gamespot, et même sur le canal Platinum Game. Pour rappel, le jeu Scalebound était une exclusivité Xbox One exclusive prévue pour sortir en 2017, mais après avoir vu de multiples retards, a été finalement annulé…Source : http://twinfinite.net/2017/01/microsoft-pulls-scalebound-trailers-and-briefings-from-youtube/