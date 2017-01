Franchement, ça commence à vraiment devenir la génération des consoles inutiles. Après avoir évité la vita et la wiiU, je risque bien également de ne pas acheter la One.



Mais sérieusement, regardez moi cette liste d'échecs de la part de Micro$oft :



-revirement de situation (exit la formule intéressante à la steam avec online obligatoire)

-console trop chère au lancement

-Kinect obligatoire (et inutile) au lancement

-Les jeux multi mieux aboutis sur la concurrence

-Les contrats avec les jeux indé ont mis du temps à arriver

-Nouvelles licences pas vraiment ouf (Ryse, Sunset Overdrive, Recore, Quantum Break)

-Dead Rising 3 & 4 décevants à plus d'un titre

-Annulations de titres quasi finis (Scalebound, Fable Legends)

-Bonnes idées pas poursuivies (Project Spark fermé, Killer Instinct 3)

-Les jeux qui prennent (comme partout) trop de temps (Phantom Dust, State of Decay 2, Crackdown 3, sea of thieves)





Et regardez le peu de satisfactions en comparaison :



-la retro et rare Replays

-la slim

-Les 3 (seules) licences sures : halo/gears/forza

-Les jeux multi, bien que en général meilleurs sur ps4

-Les jeux indé (Ori!), bien que mieux fournis sur ps4





Ca fait peu. Ou est le milliard investi dans les jeux exclus? Microsoft se doit de réagir. J'espère qu'ils ont vraiment des jeux prévus sur leur fameuse scorpio, sinon, c'est le début de la fin!