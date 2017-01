WTFFFFFFFFFFFFFFFFFF je viens de voir pour Scalebound, WTFFFFFFFFFFFFFFFF c'est une BLAGUE hein hein???Sérieux mais OMG c'est quoi ce baratin c'est une blague je n'en reviens toujours pas,Bordel allez PG annoncer un Bayonetta 3 à la conférence Switch histoire d'oublier (ou pas tant que ça), ce désastre.Franchement je suis OMGWTF j'ai pas les mots, bon je vais me prendre un thé, en essayant de reprendre mes esprits et je RE.

posted the 01/09/2017 at 09:38 PM by foxstep