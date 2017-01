Bon avant toute chose loin de moi de déclarer une guerre totale ( même si la photo , fin voilà ) , si le truc par en insulte ou "clash" entre pro-ceci et pro-cela je supprime direct ( bon je sais pas comment faire mais je trouverais bien )Alors bien sur je parle de la console en tant que console ( donc on s'en fiche que y'ait twitch dessus ça je peut l'avoir sur mon tel )On parle quand même d'une console qui a :-2 exclus au total : Sunset overdrive ( qui est franchement passable ) et halo 5-Toutes les bonnes exclues sont annulées ( scalebound , fable legends )-Toutes les mauvaises exclues vont sur pc ( quantum break , merci le xbox play everywhere )-Le cloud qui n'arrivera jamais-Le catalogue steam idem ( y'a vraiment des gens qui y croyaient ne serait-ce qu'une seule seconde ? )-I promiseFranchement la 360 rien que niveau exclus ( donc jeux non sorti sur pc ) c'était Lost odyssey, Blue Dragon, Kameo, DoA 4, Fable 2, Gears, Forza.Magna Carta 2 et encore je les cites pas tous puisque je les ait pas tous faitLa xbox one dans 10 ans on se souviendra de quoi à part de la communication catastrophique de l'E3 ? Vous vous voyez dans 10 ans télécharger un émulateur xbox one pour rejouer aux jeux dessus ? Achetez une one mini ?Sérieux juste une , une bonne raison d'acheter la xbox one en 2016 plutôt que la ps4 ou la future switch ? ( et encore une fois c'est une console donc RAF du navigateur ou de twitch )Bon voilà c'étais mon avis mais après je détiens pas la vérité absolue j'ai peut-être tord et c'est pour ça que j'ai ouvert cette article